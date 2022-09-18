Защитник «Спартака» Чернов: Барриос уже сказал, что «Зенит» — чемпион. Пускай будет так
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о настрое команды на матчи чемпионата России.
«Хочется просто от игры к игре постоянно идти. Вы спрашивали у меня про чемпионство пять или шесть туров назад. Я отвечал то же самое. Хочется просто играть. Барриос уже ответил, что «Зенит» — чемпион. Поэтому пускай будет так. Мы просто будем двигаться от игры к игре и не слушать, что говорят», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 10 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует с 26 очками. У ближайшего преследователя, «Ростова», 22 очка. «Спартак» с 19 очками расположился на пятом месте.
Игры чемпионата России возобновятся 1 октября по завершении паузы на матчи сборных.
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