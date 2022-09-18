«Дерьмо. Не люблю проигрывать». Керк — о поражении «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Нидерландский полузащитник московского «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:1).

«Мы проиграли, потому что потеряли концентрацию в одном моменте, а потом мы пропустили.



Тяжёлая ситуация для нас всех, всё случается, у нас новая тактика. Но это тяжело. Это дерьмо, я не люблю проигрывать. Мы много разговариваем в раздевалке, чтобы улучшить происходящее», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26-летний Керк перешёл в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта» 1 сентября прошлого года. Контракт с ним подписан до конца сезона-2024/2025.

После 10 сыгранных туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 12-е место, опережая зону стыковых матчей на одно очко. Матч «Спартака» и «Локомотива» был последним в чемпионате России перед паузой на игры сборных. Турнир возобновится 1 октября.