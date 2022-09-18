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Абаскаль: не согласен, что у «Спартака» есть зависимость от Промеса

Абаскаль: не согласен, что у «Спартака» есть зависимость от Промеса
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 прокомментировал игровую схему своей команды, а также поделился мнением о решающем влиянии нападающего Квинси Промеса на игру.

«Не могу сказать, что матч с «Локомотивом» – лучший. Надеюсь, лучшие матчи у нас впереди. После неудачного периода нам нужна была реакция футболистов. Сегодня ребята играли, показывали свои лучшие качества, и я этим очень доволен.

За последний период мы использовали три разные схемы. Всё зависит от соперника. Сегодня использовали схему 4-3-3, чтобы уводить соперника, чтобы у Николсона было пространство. Будем ли играть по этой схеме дальше, ответить не могу.

Что касается Промеса, он опасен, но у нас есть другие девять футболистов, которые действуют так, чтобы до Промеса доходил мяч. Ни разу не видел, чтобы Промес забирал мяч у Селихова и обводил всех игроков. Смысл в том, чтобы как можно чаще доходить до опасных моментов. Но их наносит не только Промес. Не согласен, что у нас есть какая-то зависимость от Промеса», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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