Чернов рассказал, что сказал Бальде футболистам «Спартака» после новости о дисквалификации
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о реакции нападающего красно-белых Кейта Бальде на новость о его дисквалификации.
«Конечно, с удивлением приняли. Для нас была непонятная ситуация. Хороший игрок. Думаю, он не растеряет то, чему его научили за всё время, и на сборах он к нам присоединится. Извинился ли? Он сказал, что сам не понял, что произошло, будет подавать апелляцию. Я уже новость видел, что он будет подавать. Может, ему скостят срок и вернётся пораньше», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых процедур во время выступления в итальянском «Кальяри».
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