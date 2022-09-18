Чернов рассказал, что сказал Бальде футболистам «Спартака» после новости о дисквалификации

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о реакции нападающего красно-белых Кейта Бальде на новость о его дисквалификации.

«Конечно, с удивлением приняли. Для нас была непонятная ситуация. Хороший игрок. Думаю, он не растеряет то, чему его научили за всё время, и на сборах он к нам присоединится. Извинился ли? Он сказал, что сам не понял, что произошло, будет подавать апелляцию. Я уже новость видел, что он будет подавать. Может, ему скостят срок и вернётся пораньше», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых процедур во время выступления в итальянском «Кальяри».