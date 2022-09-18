Абаскаль: во время матча с «Локомотивом» порвались штаны — пришлось менять
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева, забившего победный гол, а также поделился курьёзным случаем, произошедшим во время игры.
«Хочу заметить, это первый гол Соболева из этой зоны в его карьере. Он впервые играл на позиции вингера. Сегодня мы обязательно должны его поблагодарить.
Мои эмоции? Когда ты выходишь на замену, нужно разрывать. Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, приходилось их менять», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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