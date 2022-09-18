«Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Спартак Гогниев — о тактике «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и высказался о тактике команды.

«Я считаю, что был хороший матч, команда прибавляет в каждой игре в понимании моих требований. Ошибки были, мы их разберём, без ошибок футбола не бывает, мы сегодня ошибались больше соперников. Знали, как играет «Краснодар»: скоростная, играющая команда, в контроле мы их, наверное, переиграли. Когда команда не выигрывает восемь туров подряд, это давит. Радует, что во втором тайме не сдавались, забили гол и имели моменты. Хочу сказать, что мы работаем, и эта работа видна, парни привыкают к требованиям тренера, нужно время. После поражений бывает плохое эмоциональное состояние, хочется, чтобы ребята убрали его. Мы на правильном пути и в дальнейшем будем показывать результат.

Мы должны навязывать свой футбол любой команде и будем это делать. Это рискованная тактика? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы хотим после сезона занять высокое место в таблице и выпить шампанского за итоговый результат. Я не сомневаюсь, что мы выправим ситуацию, игра есть, руководители на данный момент дают мне полный карт‑бланш», — приводит слова Гогниева пресс-служба «Химок» на официальном сайте.