Соболев: поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили «Спартаку» борьбу за титул

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал оценку выступлению красно-белых в первой трети чемпионата России.

«Победа, три очка — самое главное. Нет никакого секрета моей формы. Просто работаю. Сначала не забивал — отдавал. Сейчас забиваю — другие отдают.



10 туров прошли неплохо, но некоторые матчи не получились. Поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили борьбу за чемпионство. Всегда бывают такие игры, когда выглядишь неплохо, но проигрываешь — так было с «Динамо», «Ростовом». Это футбол, здесь за ошибки не прощают», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий является автором победного мяча в ворота «Локомотива» в сегодняшнем матче (1:0).