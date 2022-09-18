Соболев: поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили «Спартаку» борьбу за титул
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал оценку выступлению красно-белых в первой трети чемпионата России.
«Победа, три очка — самое главное. Нет никакого секрета моей формы. Просто работаю. Сначала не забивал — отдавал. Сейчас забиваю — другие отдают.
10 туров прошли неплохо, но некоторые матчи не получились. Поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили борьбу за чемпионство. Всегда бывают такие игры, когда выглядишь неплохо, но проигрываешь — так было с «Динамо», «Ростовом». Это футбол, здесь за ошибки не прощают», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Нападающий является автором победного мяча в ворота «Локомотива» в сегодняшнем матче (1:0).
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