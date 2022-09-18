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Томас Цорн: будут ли изменения в «Локомотиве»? Это не ко мне вопросы

Томас Цорн: будут ли изменения в «Локомотиве»? Это не ко мне вопросы
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 прокомментировал возможные изменения в руководстве железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Будут ли изменения в «Локомотиве»? Это не ко мне вопросы», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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