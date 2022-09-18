Цорн: Педриньо в «Локо» никто и ничего не запрещал — это был неправильный перевод
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с выбором имени на футболке новичка команды Педриньо (Педро Габриэл).
«Педриньо никто ничего не запрещал. Это был неправильный перевод. Пообщайтесь с ним, он вам всё сам прокомментирует. Если это будет от меня, будет неправильно. Я ничего Педриньо не говорил. Имена на майке не я наношу и поэтому как он хотел назваться, так и назвался», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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