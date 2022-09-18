Соболев: Бальде в один момент пропал с тренировок. Сказали, что приболел

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об игре вместе с Шамаром Николсоном в матче с «Локомотивом» (1:0) и прокомментировал ситуацию с дисквалифицированным Кейта Бальде.

«Не могу сказать, что я играл правого флангового. Для меня это привычно. С Николсоном не исполняли двух столбов, мы разные. Шамар хорошо выглядел. Да, не забил неплохие моменты, но он много пропустил, набирает форму.



После ухода Шамара роль на поле не изменилась. Мы всё время меняемся позициями на поле.



Ситуация с Бальде вызвала удивление у всех. Он переживает. Надеемся, что скоро вернётся. Для нас любой игрок — потеря. Нам сказали вчера на собрании. Он просто в один момент пропал с тренировок. Сказали, что приболел. Я ни о чём не знал», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.