Соболев: Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион? Я скажу, что «Факел» чемпион
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса о том, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России этого сезона.
«Барриос сказал, что «Зенит» чемпион? Я могу сказать, что «Факел» чемпион. Пусть говорит, что хочет.
Согласен, что слова игроков «Зенита» звучат реальнее. Они выиграли четыре титула подряд, отсюда уверенность. Барриос может позволить себе такие слова», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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