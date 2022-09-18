Соболев: Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион? Я скажу, что «Факел» чемпион

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса о том, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России этого сезона.

«Барриос сказал, что «Зенит» чемпион? Я могу сказать, что «Факел» чемпион. Пусть говорит, что хочет.



Согласен, что слова игроков «Зенита» звучат реальнее. Они выиграли четыре титула подряд, отсюда уверенность. Барриос может позволить себе такие слова», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.