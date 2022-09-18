«Зенит» — первый, «Спартак» — в пятёрке. Турнирная таблица РПЛ после 10-го тура

Сегодня, 18 сентября, завершился 10-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На первом месте турнирной таблицы на международную паузу уходит петербуржский «Зенит» (26), обыгравший в этом туре московское «Динамо» (2:0). В тройку также вошли «Ростов» (22) и ЦСКА (20). Дончане победили «Крылья Советов» (2:1), а армейцы проиграли «Торпедо» (0:1).

Столько же очков, сколько у ЦСКА, в активе «Краснодара», обыгравшего «Химки» (3:1). На пятой позиции располагается «Спартак», победивший в московском дерби «Локомотив» (1:0), а чуть ниже идёт «Сочи», поделивший очки с «Факелом» (1:1).



Седьмым идёт «Динамо» (16), восьмым — «Ахмат» (14), победивший в выездном матче с «Уралом» (2:1). По 12 очков в активе «Оренбурга» и «Пари НН», которые в этом туре сыграли между собой. Победу одержали оренбуржцы со счётом 2:0. Ниже располагаются «Крылья Советов» (10) и «Локомотив» (9).

В зоне стыковых матчей идут «Химки» (8) и «Факел» (8), в зоне вылета – «Урал» (4) и «Торпедо» (4).