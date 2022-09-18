Соболев: Джикия назвал меня классным форвардом? Впервые сказал про меня хорошее

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал предстоящий сбор национальной команды России и отреагировал на слова защитника красно-белых Георгия Джикии о нём.
«Важно, что сборная собирается. Много футболистов, которые себя проявляют. Мы не знаем, когда снова будем в официальных матчах. Идёт смена поколений, ребятам нужно атмосферу почувствовать, сыграться.
Джикия сказал, что вынужден признать меня классным форвардом? Я читал, да. Впервые сказал про меня что-то хорошее. Но я могу назвать его хорошим защитником, он топ», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Нападающий перешёл в «Спартак» летом 2020 года из самарских «Крыльев Советов». Всего за красно-белых Соболев провёл 86 матчей, забил 38 мячей и отдал 18 голевых передач. Принимал участие в матчах Евро-2020 за сборную России.
Джикия играет в «Спартаке» с зимы 2017 года, он перешёл в команду из пермского «Амкара». Георгий провёл за москвичей 184 игры, забил пять голов и отдал 11 голевых передач.
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