Соболев: в «Томи» и «Енисее» я тоже со всеми ругался, но до «Спартака» про это не писали

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё поведение на игровом поле за разные команды.

«Сколько раз я оставлял команду в меньшинстве из-за своего поведения? Один раз только с «Ахматом» было, где красной не было. В «Томи» и «Енисее» я был такой же, со всеми ругался. Просто про это никто не говорил. Как перешёл в «Спартак» — началось», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, единственный гол забил Александр Соболев.