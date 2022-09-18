Николсон: помню слова перед «Зенитом». Ничего не поменялось. В Кубке «Спартак» победит
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился о противостоянии с санкт-петербургским «Зенитом».
«Помню ли, что сказал перед прошлым матчем с «Зенитом»? Да. Мы хотим побеждать в каждом матче. Следующий матч снова с «Зенитом»? Всё начинается с ментальности. Ничего не поменялось. Мы победим в матче Кубка России», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
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