Томас Цорн высказался о результатах «Локомотива» по итогам десяти туров в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал результаты железнодорожников в первой трети матчей чемпионата России этого сезона.

«Когда ты имеешь девять очков после десяти туров – это, конечно, неудовлетворительный результат. Это стопроцентно. И он не может устраивать ни нас, ни самих футболистов, ни тренерский штаб, ни кого угодно. Поэтому нас результат не устраивает.



Почему так происходит? Мы догадываемся, желали другого результата. Если посмотреть на всё, что произошло и что происходит сейчас, у нас одна из самых молодых команд в лиге и она строится. Если посмотреть на наш стартовый состав, то под конец матча все, кроме Митая, россияне на поле. Это развитие, часть процесса. Прогресс будет только через время, нельзя гарантировать его сразу.



Сколько должно пройти времени, чтобы команда построилась? Наша задача сделать это максимально, потому что результат превыше всего. Мы хотим выигрывать. Не думаю, что если вы смотрите матчи, то вам кажется, что команда безвольная и не хочет выигрывать. Наоборот, ребята хотят выигрывать и показывают волю на поле. Надеемся, что результат придёт как можно быстрее», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.