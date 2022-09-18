Николсон ответил, повлияла ли дисквалификация Бальде на его появление в составе «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал своё появление в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом», ответив на вопрос о связи своего участия в игре с дисквалификацией футболиста красно-белых Кейта Бальде.
«Ситуация с Бальде? Ничего об этом не знаю. Это вопрос не для меня. Я получил шанс, потому что Бальде
дисквалифицировали? Вы так думаете? Мы разговаривали с Абаскалем, тренер всегда в меня верит. Нужно быть терпеливым. Когда ты получаешь свой шанс, над ним надо работать. Был бы Бальде в составе или нет, я бы получил этот шанс. Я боец», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Шамар перешёл в «Спартак» этой зимой из бельгийского «Шарлеруа». Принял участие в 24 матчах красно-белых, забив восемь мячей и отдав две голевые передачи.
- 19 сентября 2022
-
00:02
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:43