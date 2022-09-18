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Николсон ответил, повлияла ли дисквалификация Бальде на его появление в составе «Спартака»

Николсон ответил, повлияла ли дисквалификация Бальде на его появление в составе «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал своё появление в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом», ответив на вопрос о связи своего участия в игре с дисквалификацией футболиста красно-белых Кейта Бальде.

«Ситуация с Бальде? Ничего об этом не знаю. Это вопрос не для меня. Я получил шанс, потому что Бальде
дисквалифицировали? Вы так думаете? Мы разговаривали с Абаскалем, тренер всегда в меня верит. Нужно быть терпеливым. Когда ты получаешь свой шанс, над ним надо работать. Был бы Бальде в составе или нет, я бы получил этот шанс. Я боец», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Шамар перешёл в «Спартак» этой зимой из бельгийского «Шарлеруа». Принял участие в 24 матчах красно-белых, забив восемь мячей и отдав две голевые передачи.

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