Цорн: все обязанности по выплатам за Бека-Бека «Ницца» выполняет вовремя

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с выплатами за нападающего Бека-Бека, перешедшего во французскую «Ниццу».

«Да, мы получили первый транш. Это шесть миллионов евро. Дальнейшие транши разбиты на следующий год. Все обязанности по Бека-Бека «Ницца» выполняет вовремя. Никаких проблем нет», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.