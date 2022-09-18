Цорн: все обязанности по выплатам за Бека-Бека «Ницца» выполняет вовремя
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с выплатами за нападающего Бека-Бека, перешедшего во французскую «Ниццу».
«Да, мы получили первый транш. Это шесть миллионов евро. Дальнейшие транши разбиты на следующий год. Все обязанности по Бека-Бека «Ницца» выполняет вовремя. Никаких проблем нет», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
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