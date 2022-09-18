Джикия: в игре с «Факелом» немного завёлся, но никаких обид

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал своё поведение в матче с воронежским «Факелом».

«Ничего не было в матче с «Факелом», немного завёлся. Понятно, что такие всплески бывают. Со стороны это не очень красиво, но в футболе так бывает, что в какой-то момент ты видишь со своей стороны, ребята с другой стороны. После игры пожали руки со всеми судьями, боковыми, помощниками. Никаких обид», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.