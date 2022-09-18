Литвинов: у меня царапина — Джикия ударил. Friendly fire!

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, откуда у него царапина.

«У меня царапина обычная. Джикия ударил — бей своих, чтобы чужие боялись. Friendly fire!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

21-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». За основную команду Литвинов провёл 45 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Джикия играет в «Спартаке» с зимы 2017 года, он перешёл в команду из пермского «Амкара». Георгий провёл за москвичей 184 игры, забил пять голов и отдал 11 голевых передач.

После 10 туров РПЛ «Спартак», набравший 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу «Зенит» — у сине-бело-голубых 26 очков.