Джикия отказался комментировать плохие результаты «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия решил не комментировать неудачную серию «Локомотива» в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Понятное дело, что у меня в «Локомотиве» был долгий период, но с моей стороны комментировать будет некорректно. Там есть много ребят, с которыми я в хороших отношениях, поэтому не хочется.
Наверное, стоит говорить о том, что мы проводили хорошие отрезки в игре, хорошо атаковали, выходили из обороны. Давайте лучше немного поговорим о «Спартаке», если хотите», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
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