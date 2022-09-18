Селихов: это самый слабый «Локомотив»? Не могу ответить. Главное — победа «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался об игровом спаде московского «Локомотива», а также прокомментировал ход встречи с ними.

«Понятно, что есть игровые моменты, где у нас были недочёты. Думаю, на разборе игры тренер нам всё расскажет и объяснит. Главное — три очка и победа в дерби с «Локомотивом». Где-то, может, немного повезло. С двумя выходами на меня удалось справиться.



Понятно, что могли бы довести до более крупной победы. Не знаю, чего не хватило. Может, последнего паса или удара. Самый ли слабый «Локомотив», с которым играл? Честно, не знаю. Не могу ответить», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.