Джикия: ждём Бальде обратно. Поддерживаем его — он часть «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего команды Кейта Бальде.

«Понятно, что это уже случилось, но мы Бальде ждём, мы на связи. Поддерживаем СМСками, как можем. Он часть команды, поэтому ждём его.



Как узнал об этом? Я в «Спартаке» каждый день, я узнаю какую-то информацию раньше других. Тем более это касается игроков. Поддержал ли как-то персонально? Конечно. СМСки показать (смеётся)? Конечно, поддержал. Мы на связи. Он сегодня написал и до игры, и после. Он часть команды, всё нормально.



Парень молодец, что пытается освоиться. Я уже говорил. Мозес не такой? Мозес не отстранённый был, просто все люди разные. У всех своё поведение, общение, жизнь в быту. Мозес тоже классный парень», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.