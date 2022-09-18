Зиньковский: если с Лариным случится худшее — это будет крах российского футбола

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном тюремном сроке для бывшего владельца академии «Чертаново» Николая Ларина и сможет ли он присутствовать на судебном слушании по его делу.

«Не знаю. По тренировке — непонятно. Если будет возможность, то, конечно, приду. Если случится худшее, то что это будет значить для российского футбола? Крах как минимум. Пока ещё тяжело осознать, потому что это не произошло. Все вместе надеемся, что не произойдёт. Пока что не могу это описать, потому что не могу поверить», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.