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Селихов: не расстроился, что не попал в состав сборной России, но это пища для размышлений

Селихов: не расстроился, что не попал в состав сборной России, но это пища для размышлений
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов прокомментировал своё отсутствие в списке игроков, вызванных на сбор национальной команды России.

«Понятно, что футболист, у которого есть амбиции, хочет попадать в сборную. Не расстроился, но для меня это пища для размышлений, в чём добавить. Я с Кафановым общался: он мне указал на те моменты, в которых нужно прибавлять. Мы на связи, всё нормально», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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