Джикия: Карпин расскажет, зачем и для чего нам нужен матч с Киргизией

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы о грядущем сборе национальной команды.

«Мы соберёмся завтра в сборную, утром, и Валерий Георгиевич обязательно скажет и расскажет, для чего нам это надо. Что касается сбора, то я согласен и поддерживаю.



Когда последний раз общались с Карпиным? На следующий день после игры с «Ростовом». На тему сборной? И на эту тему, и не только. В каком он расположении? Он был в расположении «Ростова». Когда он будет в расположении сборной? Завтра с 12.

До сих пор непонятно, будет ли матч с Киргизией? То же самое, честно. Мы завтра соберёмся в 12 и узнаем. Не знаю, пустят вас или нет. Рад ли, что журналистов завтра не пустят? Да, рад (смеётся).



Что касается задач и что будет в эти пять дней, завтра всё узнаем. Сегодня знаем, что завтра нужно приехать туда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.