Джикия: Карпин расскажет, зачем и для чего нам нужен матч с Киргизией

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы о грядущем сборе национальной команды.
«Мы соберёмся завтра в сборную, утром, и Валерий Георгиевич обязательно скажет и расскажет, для чего нам это надо. Что касается сбора, то я согласен и поддерживаю.
Когда последний раз общались с Карпиным? На следующий день после игры с «Ростовом». На тему сборной? И на эту тему, и не только. В каком он расположении? Он был в расположении «Ростова». Когда он будет в расположении сборной? Завтра с 12.
До сих пор непонятно, будет ли матч с Киргизией? То же самое, честно. Мы завтра соберёмся в 12 и узнаем. Не знаю, пустят вас или нет. Рад ли, что журналистов завтра не пустят? Да, рад (смеётся).
Что касается задач и что будет в эти пять дней, завтра всё узнаем. Сегодня знаем, что завтра нужно приехать туда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 19 сентября 2022
-
00:02
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:43