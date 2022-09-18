Джикия: у меня в руках мёд? Он без сахара, с Карпиным не поделюсь

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о мёде ввиду диеты для игроков сборной России, придуманной главным тренером Валерием Карпиным.

«Сахарный мёд? Без сахара. На нём написано: «Для грибов»? Грибы тоже любим. Может стоит поделиться с Карпиным? Это я никому не дам, это мой мёд», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.