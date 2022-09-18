Джикия: у меня в руках мёд? Он без сахара, с Карпиным не поделюсь
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о мёде ввиду диеты для игроков сборной России, придуманной главным тренером Валерием Карпиным.
«Сахарный мёд? Без сахара. На нём написано: «Для грибов»? Грибы тоже любим. Может стоит поделиться с Карпиным? Это я никому не дам, это мой мёд», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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