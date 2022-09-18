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Селихов: с «Локомотивом» Ребров сорвал овации стадиона. Геннадьевич — красавчик!

Селихов: с «Локомотивом» Ребров сорвал овации стадиона. Геннадьевич — красавчик!
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал момент в матче с «Локомотивом», когда помощник тренера Артём Ребров задержал время.

«Артём Геннадьевич Ребров сегодня сорвал овации стадиона. Был забавный момент. Геннадьевич — красавчик. Помогло ли затянуть время? Мы не тянули время. Это футбол. Все это давным давно знают и понимают, для чего это делается», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

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