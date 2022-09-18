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Цорн рассказал, почему Комппер остался в структуре «Локо» после отставки с поста тренера

Цорн рассказал, почему Комппер остался в структуре «Локо» после отставки с поста тренера
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему бывший главный тренер команды Марвин Комппер остался в структуре железнодорожников после увольнения.

«Каждый тренер заключает контракт с клубом, поэтому защищён правилами ФИФА. Какие опции есть у тренера, отстранённого от работы? Ты можешь выплатить ему контракт, потому что он защищён ФИФА. Либо можешь попытаться его куда-то устроить или пытаться как-то договориться с кем-то, чтобы его взяли. Либо использовать его в других направлениях в клубе — как раз вот этот процесс у нас и идёт. Мы смотрим, какие есть рабочие варианты. Не готовы выплачивать контракт, потому что это просто финансово невыгодно клубу», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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