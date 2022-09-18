Цорн рассказал, почему Комппер остался в структуре «Локо» после отставки с поста тренера

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему бывший главный тренер команды Марвин Комппер остался в структуре железнодорожников после увольнения.
«Каждый тренер заключает контракт с клубом, поэтому защищён правилами ФИФА. Какие опции есть у тренера, отстранённого от работы? Ты можешь выплатить ему контракт, потому что он защищён ФИФА. Либо можешь попытаться его куда-то устроить или пытаться как-то договориться с кем-то, чтобы его взяли. Либо использовать его в других направлениях в клубе — как раз вот этот процесс у нас и идёт. Мы смотрим, какие есть рабочие варианты. Не готовы выплачивать контракт, потому что это просто финансово невыгодно клубу», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 19 сентября 2022
-
00:02
-
00:00
- 18 сентября 2022
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:43