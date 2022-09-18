Цорн: не вижу, что кто-то из игроков «Локо» не выкладывается на сто процентов. Вы видите?

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова Дмитрия Баринова о том, что не все игроки железнодорожников выкладываются на 100% в играх.
«Слова Баринова, что не все выкладываются на сто процентов? Мне такое Баринов не говорил. Я не вижу, что кто-то не выкладывается на сто процентов. Вы видите? Есть претензии? А я такого не вижу.
Не все игроки понимают, что делать на поле? У нас были изменения в тренерском штабе. Если вы смотрите наши матчи, то должны были заметить, что у нас поменялась схема, по которой мы играем, и чуть другие задачи на поле. Сейчас прошло три матча за девять-десять дней, и есть новые, игровые идеи, которые готовит главный тренер. Нелегко играть через двое суток на третьи или через третьи на четвёртые», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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