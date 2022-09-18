«Брайтон» объявил о назначении экс-наставника «Шахтёра» Де Дзерби на пост главного тренера
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Брайтона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что английский клуб вёл переговоры с несколькими тренерами, но решил продолжить сотрудничество с экс-наставником донецкого «Шахтёра». По сведениям источника, также «Брайтон» могли возглавить Хьетиль Кнутсен («Будё-Глимт») и Бо Свенссон («Майнц»).
43-летний Де Дзерби с июля 2018 по май 2021 года тренировал итальянский «Сассуоло». В том же месяце специалист возглавил донецкий «Шахтёр», с которым выиграл Суперкубок Украины.
«Брайтон» остался без главного тренера после того, как Грэм Поттер принял предложение от лондонского «Челси».
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