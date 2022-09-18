«Реал» обыграл «Атлетико»: Куртуа грубо ошибся, а Эрмосо забил и удалился за две минуты

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Играли «Атлетико» и «Реал», чьи встречи называются «мадридским дерби». Финальный свисток Хосе Мунуэра Монтеры зафиксировал победу гостевой команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Родриго: Вальверде прошёл к штрафной и покатил мяч на Родриго, тот накоротке выполнил передачу на Тчуамени, который роскошным мягким навесом перебросил не дотянувшегося до мяча Фелипе, а другие защитники к мячу не успели. Родриго без сопротивления в касание послал мяч в ворота!

Гол Родриго. Видеоролик:

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На 36-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество «Реала»: Винисиус обыгрался в «стеночку» с Модричем, ворвался слева в штрафную и пробил в ближний угол совсем рядом с ногой Облака. Мяч попал в штангу и срикошетил вправо, где к нему первым успел Вальверде, спокойно добивший мяч в пустой угол!

Гол Вальверде. Видеоролик:

В концовке матча Марио Эрмосо отыграл один мяч: Антуан Гризманн выполнил подачу с углового, а защитник головой отправил мяч в пустые ворота после ошибки Тибо Куртуа.

Гол Эрмосо. Видеоролик:

На рубеже основного и добавленного времени Эрмосо вновь отличился: Марио получил две жёлтые карточки за несколько минут и был удалён с поля.

«Реал» набрал 18 очков из 18 возможных и занимает в турнирной таблице первое место. «Атлетико» (10) — седьмой.