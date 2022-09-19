Лисакович: игроки «Рубина» не смотрят в турнирную таблицу, будем смотреть в конце

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович прокомментировал победу команды над «Волгарём» (3:2) в 10-м туре Первой лиги.

«Счёт 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так всё равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается.



Команда недовольна? Конечно. В большинстве умудряешься пропустить два гола, ещё концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.

В турнирную таблицу будем в конце сезона смотреть. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход. Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит», — приводит слова Лисаковича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

«Рубин» набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место.