Видеообзор победы «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-белые доминировали по ходу всей половины встречи, о чём говорит статистика ударов — 12-1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В конце концов преимущество по моментам реализовалось в гол. На 35-й минуте «Спартак» прорвал оборону железнодорожников, никем не прикрытый Данил Пруцев вывел на свободную зону Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент, пробив из-под ноги защитника — 1:0.

Во втором тайме обе команды имели явные голевые моменты для того, чтобы увеличить количество забитых мячей встречи, но сделать этого не смогли. Финальный свисток арбитра встречи Кирилла Левникова сигнализировал о победе «Спартака» со счётом 1:0.