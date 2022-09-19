Вингер «Реала» Родриго: заменить Бензема невозможно, но я стараюсь

Футболист «Реала» Родриго прокомментировал значение победы над «Атлетико» со счётом 2:1 в мадридском дерби, а также оценил свой вклад в игру, в том числе первый забитый мяч во встрече.

«Очень счастлив. Дерби всегда особенные, и возможность забивать, побеждать… для меня это очень счастливый день. Этот матч был реакцией на то, что произошло в течение этой недели.

Я всегда был уверен в себе. Единственное, что изменилось, это то, что в прошлом сезоне я забивал больше голов в конце матчей, а теперь забиваю по ходу встреч. Заменить Карима [Бензема] невозможно, но я стараюсь. Это новая роль, потому что я занимаюсь другими вещами, нежели Карим, но я становлюсь лучше с каждым днём.

Мы очень счастливы, потому что выиграли все игры. Мы очень хорошо себя чувствуем и надеемся вернуться ещё лучше после перерыва на матчи сборных», — цитирует слова Родриго издание Mundo Deportivo.

Гол Родриго в дерби с «Атлетико»:

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