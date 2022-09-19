Абаскаль посылал поцелуи трибунам, Соболев праздновал с фанатами. Фото победы «Спартака»

18 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Без понятия, о какой гонке речь. Гонка будет в последние пять туров, когда будет видно, какие команды в пятёрке или тройке. Тогда будет понятно, есть гонка или нет. Сейчас все стараются играть на максимум, брать очки по максимуму хотя бы до конца первой части. Дальше уже можно будет хотя бы какие-то выводы сделать. Сейчас — гонка, чемпионы — я вообще не понимаю», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.