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Моуринью: если для пенальти игрокам «Ромы» нужно быть клоунами, я изменю тренировки

Моуринью: если для пенальти игрокам «Ромы» нужно быть клоунами, я изменю тренировки
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал судейство в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:1).

«Я пытался поговорить с арбитром после матча. Если бы он сказал мне, что пенальти не будет, если игрок не упал, мне пришлось бы начать говорить своим игрокам, чтобы они падали. Я попросил его сказать мне, почему он не назначил пенальти, но судья не дал мне чёткого ответа.

Он сказал, что это вопрос интерпретации. Но для меня это не интерпретация. Это пенальти, и всё. Я хочу быть лучшим тренером, которым я могу быть. Если нам нужно вместо этого начать быть клоунами и притворяться, что мы ныряем в бассейне, чтобы получить пенальти, тогда я изменю наши тренировки», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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