«Реал» показал лучший старт сезона за последние 54 года
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Мадридский «Реал» показал один из лучших стартов в истории, сообщает Marca.
«Реал» выиграл девять матчей подряд на старте сезона. Это лучший показатель с сезона-1968/1969. Тогда мадридский клуб победил в 11 первых матчах.
В нынешнем сезоне «Реал» выиграл шесть матчей в чемпионате Испании. Также команда выиграла стартовые два тура в Лиге чемпионов, а также завоевала Суперкубок УЕФА.
После шести туров «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 18 очков. На втором месте находится каталонская «Барселона», записав в свой актив 16 очков. Замыкает лидирующую тройку «Бетис», набрав 15 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Осасуной». Матч состоится 2 октября в Мадриде.
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