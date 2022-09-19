Месси опубликовал пост после матча с «Лионом». Аргентинец забил победный гол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал пост после матча восьмого тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:0). Победный гол в этой встрече забил аргентинец с передачи Неймара.

«Важная победа перед матчами со сборной Аргентины», — написал Месси в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Месси удалось побить рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов без пенальти. Аргентинец забил 672-й гол, не учитывая пенальти.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 7 результативных передач.

В сентябре национальной команде Аргентины предстоит провести два товарищеских матча. 24 сентября команда встретится с Гондурасом, а 28 сентября – с Ямайкой.