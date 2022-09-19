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В испанском телешоу высказались о скандале с Винисиусом. Ранее его сравнили с обезьяной

В испанском телешоу высказались о скандале с Винисиусом. Ранее его сравнили с обезьяной
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Испанское телешоу El Chiringuito TV высказались о скандале вокруг нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, которого сравнили с обезьяной. Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

«Я хочу оставить сообщение для всех бразильцев. Выражение «играть в обезьяну» в Испании означает выставить себя дураком. Это не расизм. Но в переводе это было неверно истолковано. Крепко обнимаемся и продолжаем танцевать», — приводит слова ведущего Хосепа Педрерола Ge.globo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» восемь матчей, в которых записал в свой актив пять голов и сделал одну результативную передачу.

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