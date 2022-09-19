Тренер «Сочи» рассказал, рассматривали ли они подписание Дзюбы и Кокорина

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос, рассматривал ли клуб подписание российских нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.

«Дзюбу не рассматривали. Возможно, на уровне Бориса Романовича были какие-то разговоры. Но у нас внутри это не обсуждалось. Кокорина тоже не рассматривали. С Агаларовым там были какие-то разговоры. Но он оказался слишком дорогим», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Дзюба перешёл в турецкий «Адана Демирспор». Кокорин, в свою очередь, подписал контракт с кипрским «Арисом».

После десяти туров «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом».