Густаво Мантуан назвал себя талисманом «Зенита» после матча с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России. Мантуан забил, выйдя на замену. Ранее бразилец отличился в матче с ЦСКА, также выйдя на замену.
«Думаю, да, я талисман. Два «класико», в которых я выхожу на замену и забиваю. Я надеюсь продолжать в том же духе. Если я не попадаю в стартовый состав, то всегда стараюсь делать все возможное, когда выхожу на замену. Я пришел, чтобы помочь команде.
Я очень счастлив. Но это также заслуга команды, игроков, с которыми я провожу каждый день. Мы упорно работаем. Рад забить еще один гол за «Зенит», — сказал Мантуан журналистам в микст‑зоне.
Мантуан перешел в «Зенит» летом из бразильского «Коринтианса» на правах аренды. В составе российской команды он отметился двумя мячами в пяти играх РПЛ, причем лишь в одном из матчей он был включен в стартовый состав», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Мантуан провёл за «Зенит» пять матчей, в которых забил два гола.
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