Пименов: я против того, чтобы сборная России в нынешних условиях играла товарищеские матчи

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов выступил против проведения товарищеских матчей для сборной России.
«Я против того, чтобы сборная в нынешних условиях играла товарищеские матчи. Для чего они нужны сейчас? Они все играют в нескольких клубах — не новички. В нынешней непростой ситуации матчи сборной не имеют смысла, надо взять паузу. К тому же встаёт вопрос: если речь идет про выездные матчи, то кто проработает вопросы безопасности болельщиков? Обычно ответственность на принимающей стране — а как будет тут? Помните историю, когда сборная Израиля приехала на Олимпийские Игры в Мюнхен? Там погибли спортсмены — тоже из-за вопросов, не связанных со спортом. Это слишком большой риск. А другая страна разведет руками и скажет: «Ну, извините», — приводит слова Пименова Sport24.
В сентябре и ноябре сборная России проведёт серию товарищеских встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия встретится с командой Киргизии.
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