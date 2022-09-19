Агент Малкома и Клаудиньо не считает, что гражданство РФ им нужно для снижения налогов
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Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо опроверг информацию о том, что бразильцев не устраивает доход с учётом налогообложения.
«Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства? У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу.
Основной мотив получения гражданства — снижение размера налогообложения? Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу», — приводит слова Гарсии Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Клаудиньо и Малком могут получить российское гражданство и начали процесс его оформления.
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