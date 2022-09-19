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Тихонов спрогнозировал изоляцию Россия от международного спорта ещё на 2-3 года

Тихонов спрогнозировал изоляцию Россия от международного спорта ещё на 2-3 года
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов выступил с прогнозом по изоляции России от международного спорта.

«Посмотрим, как будут играть. У Карпина сейчас более свободно всё, он может приглашать любых футболистов на будущее и смотреть их. Необязательно брать сейчас тех, кто является основным игроком сборной. Надо смотреть чуть‑чуть в будущее и рассчитывать на 2–3 года вперёд. 2–3 года продлится изоляция? Я думаю, что, возможно, так. На Евро нас не будет? Ребят, вы же знаете столько, сколько и я. Я могу сказать, что наших не будет 5 лет. Мне скажут: ты что, дурак совсем, что ли? А если я скажу, что через год, то мне тоже скажут: ты что, дурак, такие мероприятия идут, и через год мы уже будем снова в Европе?» – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Следующим соперником сборной России будет команда Киргизии. Эта встреча состоится 24 сентября в Бишкеке (Киргизия). В ноябре у национальной команды России запланирован матч с Боснией и Герцеговиной. При этом ведущие футболисты Боснии отказываются от участия в матче.

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