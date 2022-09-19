Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал проигранный матч своего клуба с «Реалом».
«Игроки отдали всё и сами полностью отдались игре. У «Реала» был быстрый переход от обороны к атаке, напористость, организованная защита, они очень хорошо играют, используют свои моменты… Всё это — работа тренера. Они очень быстро контратакуют. Мы старались не выключаться из игры и во втором тайме увеличили интенсивность. Мы сохранили это, когда Кунья и Мората вышли на поле, они дали немного больше движения.
Сила «Реала» — огромна. Не часто можно увидеть команду, которая низко защищается и вот так быстро переходит в контратаку. Это напоминает мне команду, которая была у нас во времена Диего Косты», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, «Атлетико» уступил «Реалу» со счётом 1:2. Матч проходил в рамках шестого тура Ла Лиги.
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