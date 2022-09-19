Вадим Гаранин рассказал о напряжённых отношениях в «Сочи» после приезда Нобоа

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о взаимоотношениях с полузащитником команды Кристианом Нобоа.

«Когда был период притирки и Крис чуть позже приехал в команду, наверное, были немного напряжённые отношения. Не у меня с ним или у него со мной, а внутри команды. Но сейчас мы видим Кристиана, который один из лучших футболистов в чемпионате. Для РПЛ это игрок космического уровня исполнения и понимания игры. Как здесь можно сказать, что футболисту что-то не нравится?

Футболисты всегда, наверное, чуть менее самокритичны, чем тренеры. Его официально признали лучшим игроком сезона и тут приходит Гаранин, который его не ставит. Для Криса это была стрессовая ситуация. Но сейчас мы его видим, он готов почти на 100 процентов. Это мощь, сила и ум», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

Напомним, Нобоа наряду с Квинси Промесом и Эдуардом Сперцяном на данный момент являются лучшими бомбардирами чемпионата России. На их счету по восемь голов.