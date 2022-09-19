Анчелотти — о победе над «Атлетико»: я горжусь, что тренирую этих игроков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своего клуба в матче с «Атлетико».

«Идеальный футбол — забивать много голов и не пропускать, но такого не существует. Да, мы защищались низким блоком и привыкли к этому. Мы снизили опасность от Гризманна и Жоау Феликса, низкий блок позволил нам хорошо их контролировать. Если Симеоне говорит, что мы хорошо защищались, то я говорю ему спасибо, это комплимент.

Состав у нас очень конкурентоспособен даже без Бензема, самого важного игрока в команде. Есть вещи, которые можно улучшить, это нормально, но реальность такова, что я не могу требовать от этой команды большего. Пока что мы выиграли все матчи, я очень счастлив и горжусь тем, что тренирую этих игроков», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в 6-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 2:1.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти