Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: в новом формате Кубка России не всё получилось

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Кубка России.



«Конечно, не всё получилось. С финансовой стороны мы были близки по новому формату Кубка России к нашим ориентирам, ожидаемым цифрам. С другой стороны, изначально мы задумывали проводить матчи в еврокубковые даты, но с официальным турниром на Кубок России так делать не получается. Приходится разводить с еврокубками по датам и времени. Это сильно повлияло на аудиторию этих матчей. Наверное, если бы это был Кубок Лиги, то такой проблемы не было бы, так как турнир планировался коммерческий. Посмотрим, подведём итоги, как отыграем сезон.



РФС приводит именно такой аргумент — УЕФА не позволяет проводить матчи с накладкой по времени на еврокубки. Естественно, «Матч ТВ» тоже в этом заинтересован. У нас еврокубков нет, а у «Матч ТВ» куплены права на турниры», – приводит слова Пивоварова Sport24.