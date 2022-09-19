Нападающий «Торпедо» Марк Коста поделился эмоциями после перехода в московский клуб

Венгерский нападающий московского «Торпедо» Марк Коста высказался о своём переходе в столичную команду.
«Мы все безумно счастливы, потому что находимся не в очень хорошей ситуации. Нам была нужна эта победа. Мы боролись до конца и выиграли матч у одной из лучших команд России.
Почему я выбрал «Торпедо»? Знаю, что РПЛ — хорошая лига, а сам клуб мне сделал лучшее предложение и дал возможность проявлять себя в будущем. Именно поэтому мой выбор пал на Россию.
Нет, никакого давления не было. Всё хорошо. Я никак не ощущаю на себе сложившуюся ситуацию и вообще не думаю об этом — приехал в Россию играть в футбол. Мне нравится в России. Меня окружают только доброжелательные люди. Это и товарищи по команде, и тренерский штаб. Счастлив играть здесь и, надеюсь, в ближайшем будущем смогу забить или сделать ассист за «Торпедо», – приводит слова Косты Sport24.
- 19 сентября 2022
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